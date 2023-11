Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023)DEL 6 NOVEMBREORE 19.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFCIO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE CHE CREA DELLE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA L USCITA CON LAFIUMICINO E LO SVINCOLO CON LA PONTINA IN USCITA SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA DA VIA CARLO LEVI AL RACCORDO E DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO QUI INDIREZIONE DI OSTIA POI PER CANTIERI ATTIVI AUTO IN FILA SULLA BRACCIANENSE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA OSTERIA NUOVA MENTRE PER UN SINISTRO NEL TERRITORIO DI CASSINO AL MOMENTO è CHIUSA LA REGIONALE AUSONIA SIAMO ALL ALTEZZA DEL KM 7 E 500 TRA PIGNATARO INTERAMNA E SAN GIORGIO ...