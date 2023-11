Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023)DEL 6 NOVEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLARIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME SULL AUTOSTRADA FIRENZEE CIRCONE RIPRISTINATA ALL AL TEZZA DELLO SVINCOLO DI ATTIGLIANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO AUNULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA CASSIA BIS E SALARIA TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BOIRGATA FINOCCHIO POI PER CANTIERI ATTIVI AUTO IN FILA SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE DI VITERBO PRIMA DELLO SVINCOLO CON LE RUGHE A CAUSA DEL MALTEMPO, DEI GIORNI ...