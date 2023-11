Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023) VIABILITA’ 6 NOVEMBRE ORE 11:20 ERICA TERENZI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN FASE DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI PARLIAMO DI LAVORI SULLA STRADA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO SONO IN CORSO ALCUNI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL. DAL KM 5+000 AL KM 22+000 LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E CARREGGIATA RIDOTTA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO. LE OPERAZIONI SI SVOLGONO IN ORARIO DIURNO DALLE 8:00 ALLE 17:00 E ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 29 FEBBRAIO. SULLA A12TARQUINIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, DA QUESTA SERA FINO AL 10 NOVEMBRE PREVISTA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLO SVINCOLO DI MACCARESE-FREGENE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LE LAVORAZIONI SI SVOLGERANNO NELLA FASCIA ORARIA ...