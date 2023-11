Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023) VIABILITA’ 6 NOVEMBRE ORE 10:20 ERICA TERENZI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN FASE DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE CHIUSA LA SORA-CASSINO DAL KM 28 AL KM 34+800 TRA SVINCOLO BELMONTE CASTELLO E SVINCOLO SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER OPERAZIONI RIMOZIONE FRANA, IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA SP 259 E I MEZZI PESANTI SULLA A1. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral