Veneto - è ancora allerta maltempo. Recuperato corpo vigile del fuoco disperso a Belluno

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) –dai sommozzatori nel lago di Santa Croce, in provincia di, ildi Walter Locatello, ildeldi 44 anni vittima della furia delche ha interessato ilnei giorni scorsi. Eradal 2 novembre a Puos D’Alpago, in provincia di, dopo essere scivolato nel canale Tesa Vecchio. “A nome mio personale e della Regione delvoglio esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i colleghi deldel, che in questi giorni hanno setacciato le acque del lago di Santa Croce nella speranza di ritrovare il giovane pompiere”, le parole del presidente della Regione...