L'analisi di Marta Ottaviani sul tentativo di rimettere in gioco Abu Mazen: "A me sembra una soluzione disperata . Si richiama in campo Abu Mazen perché sostanzialmente non si può fare altrimenti" . ...

Usa trattano con Abu Mazen, Ottaviani: 'Soluzione disperata' TGLA7

Aumentano gli ostaggi presi da Hamas, Usa e Qatar trattano per la liberazione RTL 102.5

"Il risultato - conclude la Ottaviani - è che oggi Israele è stretto tra un gruppo di terroristi sanguinari e, dall’altra parte, un leader vecchio stanco, senza una idea che sia una, circondato da ...Si tratta del maggior calo mensile dall'aprile 2022 ... di inversione della curva dei rendimenti emerso quando il rendimento del titolo di Stato USA a 10 anni di riferimento è salito oltre il 5% in ...