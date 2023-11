Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 6 11 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ma vogliamo parlare dell’INCREDIBILE SPRECO nell’avere nel parterre didame non solo sfacciatamente vanesie ma soprattutto incontenibilmente trash e non averne sfruttato finora il potenziale con ALMENO una sfilata a settimana? Cioè, già solo col ritorno di Barbara De Santi in quello studio andava da sé che anche la passerella doveva necessariamente ricomparire. Ma aver dovuto aspettare due mesi per vedere degli stracci (inteso quelle robette sintetiche che si mettono addosso loro, ovviamente) volare è imperdonabile, su. Dopo tutta le mesta pesantezza delle puntate monografiche dedicate alle emoSSSioni fake di Gemma Galgani che hanno costellato i nostri pomeriggi da settembre ad ora ci voleva proprio una bella sfilata per stemperare il clima, oggi. O, meglio, per alleggerirlo a noi e peggiorarlo agli Elios. Perché sappiamo fin troppo ...