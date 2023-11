(Di lunedì 6 novembre 2023) Il brand, insieme ad, ha rinnovato #Regaliamorinascita, la campagna volta a creare percorsi di formazione perche vivono in contesti fragili, garantendo opportunità economiche e un futuro migliore

... Starhotels, Deda Stealth, YKK, Expense reduction analysts (Era) e Gi Group, insieme alle nuove importanti collaborazioni avviate in questa edizione, Scatolificio Giani e Tecnogi. Da ...

Unoaerre, con Oxfam Italia dalla parte delle donne Vanity Fair Italia

Agli 'Stati generali della pelletteria' confronto sul futuro Utilitalia

Il brand, insieme ad Oxfam Italia, ha rinnovato #Regaliamorinascita, la campagna volta a creare percorsi di formazione per donne che vivono in contesti fragili, garantendo opportunità economiche e un ...Arezzo, 6 novembre 2023 – Al fianco delle donne per garantire i loro diritti e la loro indipendenza, supportandole nella realizzazione del proprio futuro: con questo obiettivo UNOAERRE rinnova insieme ...