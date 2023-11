Una giornalista chiede un chiarimento personale a Rudi Garcia | “Deve contare fino a dieci

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dopo una risata inopportuna in conferenza stampa, laMonica Scozzafava è andata are spiegazioni a, che si è scusato ammettendo di essere nervoso. Notizie calcio Napoli – Momenti di tensione trae la stampa napoletana. Dopo la vittoria in trasferta del Napoli contro la Salernitana, il tecnico francese ha riso in maniera inopportuna durante la conferenza stampa in risposta ad una domanda dellaMonica Scozzafava. La cronista del Corriere del Mezzogiorno aveva chiesto acosa mancasse ancora al Napoli per raggiungere il livello che merita. Il tecnico ha riso per alcuni secondi prima di rispondere, suscitando l’irritazione della Scozzafava. Finita la conferenza, laè ...