Un viaggio in bianco e nero nel mondo di Robert Doisneau

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 novembre 2023) 135 immagini inper raccontare, il grande artista francese che per una vita si è diviso fra la fotografia pubblicitaria, i reportage, la moda e l’editoria: le sue due figlie, rimaste nello storico atelier di Montrouge e curatrici della sua collezione, le hanno concesse alla città di Verona per questa incredibile mostra. La retrospettiva sul grande artista sarà visitabile dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024: curata da Gabriel Bauret, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e prodotta da Silvana Editoriale, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, passando dalle sue icone più celebri come Le Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950, tra le più riprodotte del. “Quello che cercavo di mostrare era – racconta ...