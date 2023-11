Un Posto al Sole | anticipazioni 6-10 novembre 2023 | la scelta di Viola

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Unal(Us Rai)Unalda lunedì 6 a venerdì 10Dispiaciuti per le ripercussioni che la lorosortirà sulle persone a loro care,e Damiano sembrano pronti ad affrontare le conseguenze della loro storia. Ma l’uomo è all’oscuro del pericolo che incombe sempre più su di lui e che potrebbe tragicamente concretizzarsi. Niko si renderà conto di essere emotivamente legato a Manuela, più di quanto pensasse. Un crimine efferato lascerà molti col fiato sospeso per le sorti della vittima. Eugenio noterà qualcosa che potrebbe aprirgli gli occhi. Manuela troverà il coraggio di raccontare a Niko di lei e Costabile ? Dopo l’ennesima discussione con Guido, per Mariella è arrivato il ...