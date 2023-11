“Un innocente assassino” di Margherita Altea | memoria di una vita

(Di lunedì 6 novembre 2023) Quella diè una storia “familiare”, nata quasi per caso dal ritrovamento di un diario e alimentata dalla volontà di dare voce a chi non è riuscito a dimostrare la propria innocenza. Il carattere personale di questa storia si interseca indissolubilmente con quello che è, forse, il fine ultimo della scrittura: consegnare alla pagina unache tramandandosi diventi imperitura, che testimoni una verità altrimenti inascoltata, sottraendo alla caducità del tempo l’esistenza stessa di un individuo che ha come unica arma di difesa la sua stessa scrittura. Unè il racconto di una, una storia intima e profonda, necessaria ad un padre per testimoniare la propria versione alle sue figlie, mai conosciute proprio a causa della reclusione: è il ...

... Andrea Stival, indicato come l'e sostenendo che avrebbe ucciso Lorys a causa di una ... Nonostante ciò, Veronica continua a professarsi

“Un innocente assassino”, la memoria di una vita - L'Eurispes L'Eurispes.it

Verona, si inchioda la mano a un albero davanti al tribunale per protesta: «Non sono un assassino» Corriere della Sera

che vive anch’essa li dolore di una spada che le ha trafitto il cuore ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...