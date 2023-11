Un Aquilano alla 100 km del Sahara | Un Epico Racconto di Resistenza

(Di lunedì 6 novembre 2023) L'Aquila - Fabrizio Dell'Isola, undi 46 anni, ha affrontato la sfida estrema della 100 km del, una gara di corsa nel deserto meridionale della Tunisia, che metteprova non solo la forza fisica, ma anche lamentale e la capacità di gestire le avversità. La competizione, organizzata da Zitoway, ha attirato partecipanti da diverse nazioni, tra cui Italia, Francia, Argentina, Svizzera, Belgio, Russia e Ucraina. Tra di loro c'era Fabrizio Dell'Isola, un atleta di Atletica Abruzzo L’Aquila, che ha raggiunto un incredibile quarto posto assoluto con un tempo di 9 ore, 38 minuti e 22 secondi. La gara ha previsto cinque tappe in quattro giorni, con tre notti trascorse in un campo tendato permanente nel deserto, dotato di docce da campo e postazione infermeria. Fabrizio racconta: "Il percorso era ...

In particolare il testimone ha dichiarato che la Fiat Punto intestata38enne (ma guidata da ... I due ricorsi sono stati vinti dagli avvocati Nicola Lely e Francesco Alfonsi del Foro. ...

L'Aquila tra cultura e prodotti tipici, l'11 e il 12 novembre due eventi ... Virtù Quotidiane

MARATONE ESTREME: RUNNER AQUILANO FABRIZIO DELL ... Abruzzoweb.it

Eventi. L'Aquila tra cultura e prodotti tipici - L'appuntamento è per per l'11 e il 12 novembre prossimi, nel centro storico del capoluogo ...E soltanto l’Ascoli in Serie B ha perso più volte dei nerazzurri, quint’ultimi anche come qualità della difesa. I numeri e il confronto ...