Ultras della Fiorentina disertano lo stadio per spalare il fango TGLA7

Pontedera, gli ultras granata al lavoro nel palazzetto invaso dall'acqua Il Tirreno

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana ... tra il mondo del calcio e quello reale il muro è sempre più alto” “I tanto bistrattati ultras hanno dato una lezione a ...“Cinquantasette anni dopo, i nuovi angeli del fango hanno una sciarpa viola stretta in vita e un’ideale maglia della Fiorentina come seconda pelle”. Così apre il Corriere dello Sport, parlando dei ...