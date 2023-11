Ultime Notizie Roma del 06-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente iester in apertura di giornata re l’esercito israeliano ha effettuato numerosi attacchi aerei a Gaza ieri le truppe di terra hanno completato la cerchia mento di Gaza City dividendo la striscia in due parti secondo lenews tu vai alla festa di un mese fa il portavoce delle forze di difesa israeliane ha dichiarato durante una conferenza stampa serale che l’offensiva comprenderai di operazioni di terra perché è arrivato in concomitanza con un blackout delle linee telefoniche di tenere la striscia di Gaza attacco notturno di droni e missili della Russia contro di essa in Ucraina 8 le persone ferite secondo quanto riferito al governatore regionale Aggiungendo che cinque di loro sono state ricoverate in ospedale in ...