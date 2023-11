Ultime Notizie Roma del 06-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in conflitto in Medio Oriente di giornale Mamas via da Gaza sia missione di pace ONU e mette la posizione della presidente Ursula von der leyen monella attacca escalation del conflitto e un fallimento collettivo Continua a lavorare ad una soluzione negoziale per porre fine ai bombardamenti Gaza City a cerchiata Israele si prepara a sferrare l’attacco finale La città è tagliata in due ora è completamente circondata lo non chiede la tregua Umanitaria per Gazza immediato del fuoco e l’appello congiunto lanciato da 18 delle principali agenzie delle Nazioni Unite tra cui Unicef nel tentativo di fermare violenti attacchi nei territori palestinesi nella notte è stato ucciso il capo della sicurezza speciali gli altri comandanti arrestata la nota attivista palestinese che ha scritto sui social so ...