Ultime Notizie Roma del 06-11-2023 ore 12 | 10

(Di lunedì 6 novembre 2023)dailynews radiogiornale venerdì trovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio proseguono i raid su Israele su Gaza con una macchia denuncia il bombardamento di tre scuole mentre l’esercito israeliano accusa massa di sparare sulla strada aperta per far passare gli sfollati almeno 40 persone sono state uccise decine sono rimaste ferite secondo fonti palestinesi non attaccarlo dell’Esercito Italiano al campo profughi di Magazine nel centro dell’attrice di gambe sul fronte diplomatico blinken adama torna a chiedere Pausini manitaria Gazzé su questo punto biden lascia capire che ci sono pazzi avanti a Losanna attaccano italiano e richiama l’ambasciatore a Tel Aviv in Italia Alta tensione nelle piazze tra i cortei Pro hamas Israele prosegue l’allerta maltempo in Toscana regione già devastata dall’ondata di più oggi che a causa tutti vittime ...

On Sunday, a magnitude 3.1 earthquake struck Churachandpur in Manipur, India, at 5:42 pm, with a depth of 30 km. Additionally, earlier in the day, a magnitude 3.6 earthquake occurred at 1 am in ...