Udienza in sala vaticana | Papa Francesco | ' Non sto bene di salute'

Lo ha detto Papa Francesco nella primadiffusa instampa vaticana, quella con i Rabbini europei. Il Pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata e non ha ...

Papa Francesco in udienza: "Non sto bene di salute" RaiNews

Papa Francesco in prima udienza: "Non sto bene di salute" Sky Tg24

Papa Francesco ha annunciato durante l’incontro in sala stampa di non star bene di salute. Ai Rabbini europei, ha detto di non essere in grado di leggere il discorso che aveva preparato per l’incontro ...Lo ha detto il Pontefice nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana, verosimilmente quella con i Rabbini europei (ANSA) ...