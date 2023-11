Ucraina-Russia | Kiev si prepara al suo “peggior inverno”

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Ci stiamondo al nostro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba in una intervista a Die Welt, rilanciata da Ukrainska Pravda, nella quale ha espresso preoccupazione per nuove ondate di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche durante i mesi più freddi dell’anno. “Ci stiamondo aldella storia. Quindi potremo chiudere un occhio se non riceveremo i Taurus ma arriveranno sistemi di difesa aerea”, ha detto Kuleba, riferendosi ai missili tedeschi da crociera che Berlino non si decide a inviare all’. “I russi stanno imparando. Testeranno ancora una volta la nostra resistenza con i loro missili”, ha proseguito Kuleba, spiegando che l’si sente messa in ombra ...