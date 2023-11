Uccise un clochard a sassate | condannato a 13 anni e 4 mesi

Lo scorso 12 marzo in uno stabile abbandonato di Brescia aveva ucciso a bottigliate e sassate un senzatetto. Ora è arrivata la condanna a 13 anni e 4 mesi per Mire Habile, il 27enne somalo ritenuto il ...

(ANSA) - BRESCIA, 06 NOV - Lo scorso 12 marzo in uno stabile abbandonato di Brescia aveva ucciso a bottigliate e sassate un senzatetto. Ora è arrivata la condanna a 13 anni e 4 mesi per Mire Habile, i ...