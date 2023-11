“Tutti in campo per Leon” | continua la battaglia contro la leucemia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaa sostegno del piccoloSantiago, bimbo di 3 anni che sta combattendola(LEGGI QUI) non si ferma. In occasione della partita di calcio a 5 tra la società irpina Sandro Abate e la Feldi Eboli, programmata per venerdì 10 novembre al Paladelmauro di Avellino a partire dalle ore 20:30 parte dell’ incasso della serata sarà devoluto per sostenere le cure di: “al Pala del Mauro per essere al fianco di un nostro tifoso speciale. ForzaSantiago, forza papà Carmine Ercole”, il messaggio della città per annuniciare l’iniziativa. A ringraziare la presidenza e lo staff è lo stesso Carmine che, intanto, ogni giornoa far spola tra Avellino e Napoli per portare il suo piccolo al ...