TS – “A Marotta non rispondo Milan? Sempre bello quando perde”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 novembre 2023) 2023-11-06 21:16:22 Arrivano conferme da Tuttosport: La sfida trae Psg racchiude molte sfumature. Tra le tante il ritorno dell’ex Donnarumma, atteso a San Siro da una marea di tifosi. Anche per Skriniar però sarà una notte speciale. Una sorta di derby 2.0 visto il suo passato all’Inter. Il difensore slovacco ne ha parlato alla vigilia, facendo da spalla a Luis Enrique (qui la conferenza stampa). Il difensore ha fatto chiarezza anche sul mancato rinnovo con i nerazzurri e sulle parole di, che lo aveva accusato di aver fatto finta di voler firmare. Skriniar risponde ae punge ilDopo sei stagioni passate a San Siro con l’Inter, Skriniar è pronto a sfidare ilcon un’altra veste, quella del Psg. In conferenza stampa ha presentato il match: “So benissimo come giocare ...