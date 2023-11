Trump in tribunale a New York | perché ora è a rischio il suo impero economico

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’ex presidente Donaldè arrivato ina Newper testimoniare al processo in cui è già stata decretata la sua colpevolezza per frode: un procedimento che gli conviene politicamente, ma gli può costare molto caro sul piano

... le telecamere sono vietate nella maggior parte delle aule difin dagli anni Trenta. Il clima si è scaldato già dalle prime battute : durante il suo interrogatorio,ha ripetutamente ...

Trump in tribunale a New York: perché ora è a rischio il suo impero nella città Corriere della Sera

Trump in tribunale a New York. Il giudice gli intima di rispondere alle domande e di non fare discorsi RTL 102.5

New York, 6 nov. (askanews) - L'ex presidente americano Donald Trump si è presentato sul banco dei testimoni nel processo per frode che si sta tenendo presso la Corte suprema di New York. Il procurato ...In aula il giudice lancia un monito all’ex presidente e ai suoi avvocati dopo attacchi e divagazioni. ‘Controllatelo, questo non è un comizio’ ...