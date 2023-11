NEW YORK - Sono passate da poco le dieci del mattino quando Donald, scuro in volto, entra nell'300 al terzo piano del tribunale di Manhattan su 60 Centre Street. Poco prima si è fermato a parlare con i giornalisti, accusando il giudice Arthur Engoron e la ...

Trump in aula e la sfida ai giudici: "Giornata nera per il nostro Paese" ilGiornale.it

Trump in tribunale a New York: perché ora è a rischio il suo impero nella città Corriere della Sera

Trump era atteso per la sua prima deposizione nei quattro processi che pendono nei suoi confronti. :la posta in gioco è salvare il suo impero da provvedimenti troppo severi. Mercoledì sarà la volta de ...L’ex presidente Donald Trump è arrivato in tribunale a New York per testimoniare al processo in cui è già stata decretata la sua colpevolezza per frode: un procedimento che gli conviene politicamente, ...