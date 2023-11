Tricarico tra passato e presente | “A Sanremo oggi porterei la normalità”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 6 novembre 2023) Iper-realista nelle melodie e soprattutto nei testi. Il cantautorato è sempre stato il suo mondo e vuole continuare ad esprimersi attraverso la musica. Francescoè reduce dell’uscita dell’ultimo singolo Faccio di tutto. Ma ha già in mente tanti nuovi progetti per il futuro musicale. Francescoè il ritratto di un’artista disilluso dalla realtà e ormai troppo realista, ma che nonostante tutto non ha perso la speranza. Descrive ciò che lo circonda in maniera “nuda e cruda” e non ha paura delle conseguenze delle parole, spesso pungenti. Dopo l’uscita dell’ultimo singolo, l’artista si prepara a progetti più ambiziosi., foto Courtesy of Press Office – VelvetMagFin dall’esordio con Io sono Francesco è stata chiara la poetica che Francescoavrebbe voluto seguire. Dopo essersi dedicato ...