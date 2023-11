Tragedia Sfiorata | Auto Schiacciata da Masso Caduto dalla Montagna a Scanno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 6 novembre 2023) L'Aquila - Nella mattinata di oggi, una potenzialeè stata evitata aquando unsi è staccatoparete rocciosa del monte nella località di San Martino, precipitando su via Pescara e schiacciando un'vuota, una Dacia Duster, parcheggiata vicino a un complesso di 12 appartamenti. Fortunatamente, al momento dell'incidente, non passava nessuno sulla strada. Il, con dimensioni stimabili di 6 metri per 6 e 3/4 metri di altezza, occupando uno spazio di circa 150 metri cubi, ha completamente distrutto l'e si è fermato prima di raggiungere le abitazioni poco più giù. Nella zona era già in corso da tempo una serie di lavori mirati a mitigare il rischio geologico sulla strada comunale che collega la parte alta e bassa del paese. I lavori ...