Traffico Roma del 06-11-2023 ore 18 | 30

(Di lunedì 6 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione nessuna cambiamento di rilievo in quest’ultima ora sul grande raccordo anulare dove su entrambe le carreggiate gli unici disagi sono quelli causati daldell’ora di punta stessa situazione sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale e sull’intero percorso della tangenziale est in prossimità di Castel Fusano nel dettaglio su Viale della Villa di Plinio chiuso a seguito del maltempo il tratto tra viale Mediterraneo e via Cristoforo Colombo verso quest’ultima direzione acittà zona Monte Mario ulteriori rallentamenti causati da un precedente incidente su via Trionfale vicino via Giuseppe Baretti proseguono i lavori per il rinnovo della sede tranviaria lungo viale Palmiro Togliatti con la chiusura della corsia preferenziale di via Prenestina tra la stessa Viale Togliatti e via ...