Traffico Roma del 06-11-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 6 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento ilquello dell’ora di punta tra laFiumicino e la diramazioneSud stessa situazione in interna tra Cassia e Prenestina in graduale aumento gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si sente maggiormente tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni acittà in zona Montemario prudenza per i possibili Disagi causati da un incidente su via Trionfale vicino via Giuseppe Baretti interventi per il rinnovo dell’asfalto in prossimità di Torpignattara in programma da oggi fino al 17 novembre riduzioni di carreggiata previste su via di Porta Furba via degli Angeli e via ...