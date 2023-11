Traffico Roma del 06-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazionenord si rallenta sulla Flaminia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa direzione Raccordo Anulare e sulla Salaria all’altezza di Villa Spada verso la tangenziale Tra anche via della Pineta Sacchetti della via Vittorio Montiglio e Largo Agostino Gemelli ci sono poi rallentamenti in via Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi e largo Don Luigi Guanella i dettagli sul sitoluceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità