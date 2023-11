Totti – Spalletti | la pace è vicina | la telefonata da Fiorello

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tra i due segnali di distensione Francesco, oggi 6 novembre, è stato tra i primi ospiti della nuova edizione di Viva Rai Due, programma di Rosarioin onda di nuovo da oggi. In settimana, l’ex numero 10 della Roma, aveva parlato dl suo rapporto complesso con l’ex allenatore dei giallorossi e ora CT della Nazionale, Luciano. A Corriere della Sera, aveva detto: «Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era una persona piacevole, divertente, sincera. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai ...