Totti e Spalletti fanno pace in Tv | cosa si sono detti

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma – “Quello che abbiamo passato insieme è qualdi irripetibile“: parole d’affetto e rispetto reciproco quelle scambiate a distanza fra l’ex capitano dell’As Roma Francescoe il ct azzurro Luciano. Durante un’intervista del Corriere della Sera, infatti,ha teso la mano al suo ex allenatore, aprendo uno spiraglio per far tornare definitivamente il sereno nel rapporto con l’ex tecnico giallorosso: “Se incontrassilo saluterei con affetto, – si legge nell’intervista – mi farebbe piacere. Quello che abbiamo passato insieme è qualdi irripetibile. Anche perché, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualdi irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era ...