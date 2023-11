Tornano gli eco-imbecilli | preso a martellate quadro di Velàzquez

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov – Gli eco-in azione, questa volta è toccato alla Venere Rokeby del pittore spagnolo Diego. Dipinto che gli attivisti hannoper protestare contro l’uso di combustibili fossili. Eco-ancora in azione Si sa, con la scusa del clima tutto è concesso. Anzi, dai primi imbrattamenti con vernice o salsa di pomodoro, fino all‘uso della colla per attaccarsi alle opere d’arte o all’asfalto, sembra di assistere a tutti gli effetti ad un crescendo. Infatti, questa volta gli attivisti di Just Stop Oil hanno colpito con dei martelli rompivetro – per intenderci, quelli presenti nei mezzi pubblici come autobus o treni per infrangere i finestrini in caso di emergenza – il vetro protettivo della Venere Rokeby, rompendolo. Il gesto è ...