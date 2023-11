(Di lunedì 6 novembre 2023) In occasione del Black, il prossimo 24 novembre,ill'iniziativa della Commissionegrafica intergovernativa (Ioc) dell'Unesco che vuole tentare di contrastare ...

In occasione del Black Friday, il prossimo 24 novembre,il Blue Friday l'iniziativa della Commissione oceanografica intergovernativa (Ioc) dell'Unesco che vuole tentare di contrastare gli effetti negativi dello shopping frenetico e sensibil.

Torna a Venezia il Blue Friday per salvaguardare l'Oceano Agenzia ANSA

Serie B: il Parma continua a correre, ma il Venezia resiste. Torna al ... Quotidiano Sportivo

Martedì 7 novembre alle 20.00 la BKT Eurocup torna al Palasport Taliercio. L'Umana Reyer sfida gli sloveni Olimpija Ljubljana in una sfida che è diventata una classica della ...In occasione del Black Friday, il 24 novembre torna a Venezia il Blue Friday, iniziativa della Ioc dell'Unesco per sensibilizzare sulla salvaguardia dell'oceano e contrastare gli effetti negativi dell ...