Torino | contestazione in Maratona | settore vuoto nei primi 15?

(Di lunedì 6 novembre 2023) I tifosi delcontesteranno la squadra non entrando allo stadio per i15? della sfida contro il Sassuolo I tifosi delcontesteranno la squadra non entrando allo stadio per i15? della sfida contro il Sassuolo. I sostenitori granata nei giorni scorsi hanno ribadito come la squadra si debba svegliare e soprattutto hanno fatto richiesta a Cairo di dover cedere la società. Lo scrive Tuttosport.