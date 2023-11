Tim vende la rete | ma Vivendi fa causa Cosa accade ai clienti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 novembre 2023) Timal fondo americano Kkr la sua “”, cioè l’erede di quel doppino in rame che per decenni aveva contraddistinto il gruppo rispetto ai concorrenti. Perchè permetteva al gruppo, un tempo monopolista, di entrare direttamente in tutte le case e imprese italiane per portare prima la voce alla cornetta del telefono e poi, con l’avvento di Internet, anche i dati e tutti i successivi servizi digitali. La decisione è stata presa ieri a maggioranza dal consiglio di amministrazione di Tim (3 su 11 i voti contrari), dando mandato di finalizzare la vendita all’amministratore delegato Pietro Labriola, autore due anni fa del piano per separare i servizi dalla. Non ci sarà alcun passaggio in assemblea, nè ordinaria nè straordinaria nè semplicemente consultiva. Il riassetto vale fino a 22 miliardi e permetterà a Tim di tagliare di ...