Cede in Borsadopo un avvio brillante all'indomani del via libera del Cda alla cessione della rete a Kkr. Il titolo lascia sul campo il 3,2% 2,51 centesimi, in coda al resto del listino principale. Tiene invece ...

Tim scivola in Borsa dopo il via libera a Kkr, pesa l'incertezza ... Agenzia ANSA

Kkr formalizza l'offerta. E il titolo Tim scivola in Borsa (-4%) Avvenire

Cede in Borsa Tim dopo un avvio brillante all'indomani del via libera del Cda alla cessione della rete a Kkr. Il titolo lascia sul campo il 3,2% 2,51 centesimi, in coda al resto del listino principale ...Piazza Affari chiude con un lieve rialzo dello 0,15%, con Nexi e Fineco tra le migliori. Il differenziale tra Btp e Bund decennali scende sotto i 189 punti. Tim in calo alla vigilia del Cda sull'offer ...