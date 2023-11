Tim | il giorno dopo Titolo in calo in borsa sui timori per le contromosse di Vivendi Giorgetti | “Il progetto è quello”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Partita a razzo in apertura ilTelecom perde ora inpiù dell’1%. Nel weekend il consiglio di amministrazione ha approvato la vendita di Netco (la rete), accettando l’offerta del fondo americano di private equity Kkr che ha messo sul piatto fino a 22 miliardi di euro. L’entusiasmo è durato poco, poi ha prevalso la consapevolezza di come la partita sia ancora complicata. Alla vendita si oppone infatti la francese, primo azionista di Tim con il, che reputa l’offerta inadeguata. “La decisione del cda è illegittima”, hanno affermato i francesi annunciando l’intenzione di usare ogni strumento legale a sua disposizione per contestare la decisione e tutelare i suoi diritti e quelli di tutti gli azionisti. “ha i suoi diritti e li eserciterà”, ha detto questa mattina il ministro dell’economia ...