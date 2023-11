The Gilded Age 2 | Julian Fellowes | Ecco come è nata Lady Violet

(Di lunedì 6 novembre 2023) Intervista a, creatore di TheAge: dopo Downton Abbey, un'altra serie in costume per l'autore inglese, anche se questa volta siamo a New York.è il re del period drama: premiato con l'Oscar per la sceneggiatura di Gosford Park, film del 2001 di Robert Altman, ha lavorato anche a La fiera della vanità di Mira Nair (2004), The Young Victoria di Jean-Marc Vallée (2009) e, sopratutto, è il creatore di una delle serie tv più amate di sempre, Downton Abbey (2010-2015). La sua ultima fatica televisiva è TheAge, ambientata,suggerisce il titolo, durante la "Age", ovvero "L'età dell'oro", un periodo che va dal 1870 al 1901, negli Stati Uniti. La trama di TheAge segue la storia …

... autrice di quattro volumi di saggistica tra cui una biografia di Frank O'Hara, ha contribuito alla prima bozza, da cui Sam Lansky, ex editor di Time oltre che autore del memoirRazor e ...

The Gilded Age 2: intervista a Julian Fellowes Movieplayer

I motivi per non perdere la seconda stagione di The Gilded Age ... WIRED Italia

Intervista a Julian Fellowes, creatore di The Gilded Age: dopo Downton Abbey, un'altra serie in costume per l'autore inglese, anche se questa volta siamo a New York.A gasp went around the world when viewers learned that Marian (Louisa Jacobsen) has been teaching children watercolors in “ The Gilded Age ” Season 2, Episode 1.