The Diary of Alicia Keys 20 | la tracklist della riedizione dell’album

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dal 1° dicembre in digitale l’album che celebra i suoi 20 anni, include 9 bonus track come l’inedito “Golden Child”celebra il 20º anniversario di “TheOf”, il suo pluripremiato album vincitore di un Grammy e primo nelle classifiche mondiali. Venerdì 1 dicembre, infatti, esce in digitale la“Theof20” (https://smi.lnk.to/20), che include 9 bonus track, tra cui l’inedito ripescato dal suo archivio “Golden Child” da oggi disponibile in digitale, in 360RA e Dolby Atmos. Inoltre, in occasione dell’uscita, saranno disponibili sul canale YouTube dell’artista 4 nuovi video musicali di “The...

MILANO - Alicia Keys celebra il 20º anniversario di "Of Alicia Keys", il suo pluripremiato album vincitore di un Grammy e primo nelle classifiche mondiali. Venerdì 1° dicembre, infatti, esce in digitale la riedizione "of Alicia Keys ...

ALICIA KEYS: esce il nuovo THE DIARY OF ALICIA KEYS 20 Music Attitude

Bradley Beal Diary: Phoenix, la trade e il rapporto con Booker e Durant Around the Game

London South East prides itself on its community spirit, and in order to keep the chat section problem free, we ask all members to follow these simple rules. In these rules, we refer to ourselves as ...The veteran actor started his journey with theatre under the direction of Mamunur Rashid. Today, on the occasion of Aly Zaker’s birthday, theatre personality Mamunur Rashid reminisce about their ...