Ternana | ufficiale Roberto Breda è il nuovo allenatore

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi ed ora è resodallo stesso club. Sarà Roberto Breda a prendere il posto di Cristiano Lucarelli e guidare laper il proseguo della stagione. Un allenatore che ha già avuto a che fare con l'ambiente ...

TERNANA, UFFICIALE L'ESONERO DI CRISTIANO LUCARELLI - Sportmediaset Sport Mediaset

UFFICIALE: Ternana, ecco il sostituto di Lucarelli: Breda firma un annuale con opzione TUTTO mercato WEB

In Serie B è saltata un'altra panchina: la Ternana ha ufficializzato l'esonero di Cristiano Lucarelli. Al suo posto c'è Roberto Breda.La Ternana in crisi nera nel campionato di Serie B ha deciso per il cambio in panchina. Esonerato Lucarelli, il nuovo allenatore è Roberto Breda. Cambio in panchina in Serie B. La Ternana dopo aver es ...