Ternana | ufficiale l’esonero di Lucarelli

(Di lunedì 6 novembre 2023) La, club militante in Serie B, ha ufficializzatodi Cristianocome allenatore. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato della. COMUNICATO – «LaCalcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano, ed il suo staff.La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto.A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali».