Tennis | Torneo Metz Sonego supera il primo turno

(Di lunedì 6 novembre 2023) All'esordio il torinese, campione in carica, ha piegato in tre set l'americano Giron(FRANCIA) - Debutt con vittoria per Lorenzonel Moselle Open, ATP 250 in programma sul veloce del Les ...

Ilè l'ultimo appuntamento del circuito insieme al Sofia Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Il tennista torinese, campione in carica e testa di serie numero 6, ha piegato all'esordio ...

L'allucinante caso Sinner può far saltare il torneo di Parigi Bercy: entra in scena l'Arabia Fanpage.it

Tennis, Atp Finals Torino: lo spettacolare promo del "torneo dei tornei"- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

All'esordio il torinese, campione in carica, ha piegato in tre set l'americano Giron METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) - Debutt con vittoria per ...ATP FINALS - E' partito il countdown per il Gran Galà del tennis in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour. Come arriva Sinner Riuscirà Djokovic a su ...