Tennis | Novak Djokovic prossimo a quota 100 tornei vinti | il serbo terzo nella graduatoria

(Di lunedì 6 novembre 2023)continua a far parlare di sé. La vittoria del Masters1000 di Parigi-Bercy è valsa a Nole la 40ª affermazione neidi categoria “1000”, rafforzando il proprio primato in questa particolare classifica. Il, infatti comanda con 4 successi in più di Rafael Nadal e 12 in più di Roger Federer. Numeri impressionanti che certificano le qualità del nativo di Belgrado. Non è un mistero, il balcanico vuole dalla sua tutte le statistiche. Un’altra classifica che può interessargli è quella dei titoli ATP ottenuti in carriera. Con la vittoria sul veloce indoor francese,si è portato a 97 successi,alla famosa100. Nell’Era Open, dal 1968, solo dueti sono stati in grado di fare meglio di ...

Dopo aver conquistato il suo 40esimo Masters 1000 della carriera a Parigi-Bercy superando Grigor Dimitrov, il tennista serbo Novak Djokovic ha voluto mandare un chiaro messaggio ai suoi rivali in ...The 36-year-old Djokovic eclipsed his previous record set two years ago as the tournament's oldest champion, capturing his 40th Masters 1000 title and stretching his winning run to 18 matches.