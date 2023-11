Tennis | Jannik Sinner n 3 del mondo nella classifica vittorie sconfitte | comanda Djokovic

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dal 12 al 19 novembre le ATP Finals saranno di scena a Torino. I migliori ottoti del pianeta si confronteranno, sulla base del rendimento del 2023. La Race, infatti, ha certificato i migliori in questo contesto e in casa Italia, da n.4, ci sarà. Una stagione decisamente positiva quella dell’altoatesino, che per la prima volta in carriera ha avuto accesso al Master di fine anno dalla porta principale, ricordando la sua presenza da riserva nel 2021 e la discesa in campo per l’infortunio di Matteo Berrettini.ha centrato l’obiettivo con anticipo rispetto alle attese e sarà interessante capire cosa saprà fare. Il rendimento sul veloce indoor, per le sue caratteristiche, è sempre stato più che buono e quindi al Pala Alpitour ha chance per puntare a un grande risultato. Si parla di pass per la ...