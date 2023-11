Taxi | Manfredi | “Verificheremo le criticità | serve organizzazione”

Leggi su anteprima24

"Dai numeri che abbiamo visto, credo che con un massiccio intervento organizzativo e con la collaborazione dei tassisti si possa ottenere un significativo miglioramento del servizio". Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito alla vicendae dopo il richiamo dell'Antitrust. "Noi adesso nelle prossime settimane approfondiremo i dati che ci sono stati trasferiti dall'Antitrust – ha aggiunto il sindaco – equali sono levalutando in primo luogo soluzioni legate al cambiamento dei turni, al prolungamento dei turni e alle doppie guide. Poi se ci rendiamo conto che queste non siano sufficienti per garantire il soddisfacimento delle domande da parte dell'utenza, valuteremo anche la possibilità di ampliare le licenze".