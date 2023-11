(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – L’ha inviato ai Comuni diuna segnalazione “sulle criticità riscontrate nell’erogazione del servizioa danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del servizio reso”. Lo comunica l’Autorità. Dall’analisi delle risposte fornite dai Comuni alle richieste di informazioni inviate dall’Autorità “è emersa una diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive rispetto alla domanda del servizio. Questa situazione ha generato un numero molto elevato di richieste inevase e di tempi eccessivamente lunghi di attesa per l’erogazione del servizio” sottolinea l’. Sulla questione è intervenuto anche il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso: i sindaci, ha ricordato, ...

Urso: "Non ci sono più scuse" L'ha inviato ai Comuni di Roma, Milano e Napoli una segnalazione "sulle criticità riscontrate nell'erogazione del servizioa danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del ...

Taxi, Antitrust: "A Milano, Roma e Napoli ne servono di più" Adnkronos

Taxi: per l'Antitrust servono più licenze a Roma, Milano e Napoli HDmotori

L’Antitrust ha inviato ai Comuni di Roma, Milano e Napoli una segnalazione "sulle criticità riscontrate nell’erogazione del servizio taxi a danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del ...Il Ceo del gigante turco Beko-Arçelik, presidente di Applia Europe, lancia l'allarme: previsioni in peggioramento per il settore nel 2024. Bene invece le vendite in Turchia ...