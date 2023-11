Tasto indietro su Facebook non funziona | la soluzione al problema è semplicisissima

Leggi su cultweb

(Di lunedì 6 novembre 2023) Laper risolvere ildelsuche non, è di usare la freccia in alto a sinistra per tornare. Una mossa facilissima, nuova introduzione dell’ultimo aggiornamento del social, non fosse che Meta questo apparente bug ha mandato in crisi gli utenti dell’appper Android nelle ultime ore, per cui sembrava non esserci nessunacomunicata da Meta. Il bug disembra essere circoscritto al” di Android, che sia quello fisico nella barra di navigazione in basso o la gesture di sistema che avete impostato (solitamente swipe dal bordo sinistro verso destra). Le ultime segnalazioni risalgono anche pochi ...