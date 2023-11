Sull’abuso d’ufficio il centrodestra ignora i rilievi di Mattarella Il testo di Nordio non sarà modificato | nessun emendamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) La maggioranza di destra che sostiene il governo Meloni è intenzionata ad andare avanti sull’abolizione dell’abusononostante le richieste di modifica del presidente della Repubblica Sergioe il rischio che questa norma possa essere in contrasto con il diritto europeo, tra cui l’ultima direttiva approvata sulla scia del Qatargate. Venerdì alle 19 in commissione Giustizia al Senato scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di leggee l’accordo nella maggioranza è quello di non presentare emendamenti all’articolo 1 del, cioè quello che abroga il reato di abuso, dicono due esponenti di governo a conoscenza della questione. Anche il governo è d’accordo e non dovrebbe presentare emendamenti per modificare la norma in fase di discussione ...