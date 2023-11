Sul premierato ci sarà da discutere a lungo L’analisi

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dopo anni passati a parlare di presidenzialismo e di una virata verso una maggior stabilità dell’esecutivo, qualcosa si è (concretamente) mosso. In piena fase di discussione sulla legge di bilancio, la premier Giorgia Meloni ha lanciato la proposta di, con una bozza in 5 punti da cui partire e che andrebbe a riformare la stessa Costituzione. Si tratta di un’iniziativa che poteva essere facilmente prevista, in quanto cavallo di battaglia sia di Fratelli d’Italia che della Lega. E più che parlare di presidenzialismo – con una marginalizzazione eccessiva dei partiti – si parla di un “”, dove il premier viene eletto direttamente dai cittadini. E la famosa frase “Il premier XXX (sostituire con nome a piacere, n.d.r.) non è stato eletto da nessuno” trova la sua risposta in questa proposta. Governabilità contro ...