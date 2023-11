Suicidio assistito | l' attrice Sibilla Barbieri muore in Svizzera Domani si autodenunciano il figlio | Perduca e Cappato

(Di lunedì 6 novembre 2023) La regista e, malata oncologica terminale, è morta indove era arrivata per potersi sottoporre al. Lo rende noto l’associazione Coscioni. La donna, che era anche consigliera dell’associazione, aveva deciso di intraprendere il viaggio all’estero in seguito al diniego della Asl romana cui apparteneva di usufruire dell’aiuto medico alla morte...

Sibilla Barbieri, regista e attrice, ' paziente oncologica terminale e consigliera generale dell' Associazione Luca Coscioni ', è morta in una clinica in Svizzera con il. 'Ha preso questa difficile decisione per porre fine alle sue sofferenze trovando nella Svizzera l'unica via disponibile perché la Asl romana ha negato la richiesta, inviata ad ...

Suicidio assistito: l'attrice Sibilla Barbieri muore in Svizzera Agenzia ANSA

Sibilla Barbieri, l'attrice romana in Svizzera: sottoposta a suicidio assistito Sky Tg24

